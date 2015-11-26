15 янв 2019



Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ





Представляем вам "Стены Моей Цитадели" - предвестник нового большого видеорелиза, который получил название "Книга Золотого Дракона". Съемка (на более чем 20 камер) состоялась 23 февраля 2018 года в московском клубе-гиганте Adrenaline Stadium в рамках большого концерта-постановки метал-опер "Сокровище Энии" и "Легенда Ксентарона"!



Дата выхода - начало апреля 2019 года



Предзаказ уже открыт







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