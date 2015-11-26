Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ

Представляем вам "Стены Моей Цитадели" - предвестник нового большого видеорелиза, который получил название "Книга Золотого Дракона". Съемка (на более чем 20 камер) состоялась 23 февраля 2018 года в московском клубе-гиганте Adrenaline Stadium в рамках большого концерта-постановки метал-опер "Сокровище Энии" и "Легенда Ксентарона"!
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