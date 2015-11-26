24 дек 2021



ЭПИДЕМИЯ на испанском





Сегодня альбому «Всадник из Льда» исполняется 10 лет!



🎸 По этому случаю «Эпидемия» представляет специальную испанскую версию одноимённой композиции. За перевод текста спасибо Елизавете Прокопович. http://www.epidemia.ru

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/20155865'>El Jinete de hielo</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/170660'>Эпидемия</a> на Яндекс.Музыке





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