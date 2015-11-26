22 мар 2021



Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ





Группа ЭПИДЕМИЯ представила концертное видео на композицию "Сказание на все времена", съемки которого проходили в клубе Adrenaline Stadium в конце 2019 года. http://www.epidemia.ru







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