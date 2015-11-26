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Новая песня группы КИПЕЛОВ
[70]
Обложка нового альбома группы ЭПИДЕМИЯ
[67]
Новый ЕР группы КИПЕЛОВ доступен для прослушивания
[42]
Новое видео TARDIGRADE INFERNO
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Новый альбом ПИ4АЛЬКА доступен для прослушивания
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все новости группы
Epidemia
13 окт 2021
:
Кавер-версия PENTAKILL от группы ЭПИДЕМИЯ
4 окт 2021
:
Обложка нового альбома группы ЭПИДЕМИЯ
2 сен 2021
:
Новое видео группы ЭПИДЕМИЯ
24 май 2021
:
Видео с текстом от группы ЭПИДЕМИЯ
26 апр 2021
:
Новая песня группы ЭПИДЕМИЯ
22 мар 2021
:
Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ
4 фев 2020
:
Ведьмаку заплатите чеканной монетой...
29 янв 2020
:
Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ
20 сен 2019
:
Новое видео группы ЭПИДЕМИЯ
13 июн 2019
:
DVD группы ЭПИДЕМИЯ доступен для просмотра
9 мар 2019
:
Тизер нового DVD группы ЭПИДЕМИЯ
31 янв 2019
:
Кавер-версия хита HELLOWEEN от группы ЭПИДЕМИЯ
15 янв 2019
:
Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ
14 май 2018
:
Новое видео группы ЭПИДЕМИЯ
19 мар 2018
:
Новое видео группы ЭПИДЕМИЯ
17 фев 2018
:
Новый альбом группы ЭПИДЕМИЯ доступен для прослушивания
29 янв 2018
:
Новая песня группы ЭПИДЕМИЯ
16 янв 2018
:
Обложка нового альбома группы ЭПИДЕМИЯ
22 дек 2017
:
Новый клип группы ЭПИДЕМИЯ
15 дек 2017
:
Гитарист KREATOR на новом альбоме группы ЭПИДЕМИЯ
7 дек 2017
:
Студийный дневник от группы ЭПИДЕМИЯ
17 ноя 2017
:
Открыт предзаказ на новую метал-оперу группы ЭПИДЕМИЯ
17 июн 2017
:
Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ
11 май 2017
:
Новая песня вокалиста группы ЭПИДЕМИЯ
30 апр 2017
:
Новая песня вокалиста группы ЭПИДЕМИЯ
12 апр 2017
:
Вокалист группы ЭПИДЕМИЯ выпускает сольный альбом
21 мар 2017
:
Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ
16 фев 2017
:
Новое видео группы ЭПИДЕМИЯ
15 ноя 2016
:
ЭПИДЕМИЯ переиздаст метал-оперы «Эльфийская Рукопись»
16 май 2016
:
Тизер нового сингла группы ЭПИДЕМИЯ
11 май 2016
:
Обложка и трек-лист нового сингла группы ЭПИДЕМИЯ
1 апр 2016
:
Новая песня группы ЭПИДЕМИЯ
14 мар 2016
:
Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ
5 ноя 2015
:
Новое видео группы ЭПИДЕМИЯ
20 окт 2015
:
Новый релиз группы ЭПИДЕМИЯ доступен для прослушивания
14 окт 2015
:
Фрагмент нового релиза группы ЭПИДЕМИЯ
25 авг 2015
:
Трек-лист нового концертного релиза группы ЭПИДЕМИЯ
15 июл 2015
:
ЭПИДЕМИЯ - Первые кадры клипа опубликованы!
1 май 2015
:
ЭПИДЕМИЯ снимает новое видео
1 апр 2015
:
ЭПИДЕМИЯ приняла участие в создании пива «Сокровище Энии»
24 мар 2015
:
ЭПИДЕМИЯ выпускает пиво
16 дек 2014
:
ЭПИДЕМИЯ запишет концертный альбом
27 ноя 2014
:
Новый альбом группы ЭПИДЕМИЯ выйдет на виниле
5 июл 2014
:
Видео-отчет о московоской презентации нового альбома ЭПИДЕМИЯ
8 апр 2014
:
ЭПИДЕМИЯ : автограф-сессия и тизер рок-оперы «Сокровище Энии»
1 апр 2014
:
Трек-лист нового альбома группы ЭПИДЕМИЯ
30 мар 2014
:
Новая песня группы ЭПИДЕМИЯ
12 мар 2014
:
ЭПИДЕМИЯ опубликовала обложку нового альбома
24 фев 2014
:
Вокалистка МЕЛЬНИЦЫ на новом альбоме ЭПИДЕМИЯ
17 фев 2014
:
Бывший вокалист МАСТЕР на новом альбоме группы ЭПИДЕМИЯ
10 фев 2014
:
Вокалист группы КУКРЫНИКСЫ на новом альбоме ЭПИДЕМИЯ
6 фев 2014
:
ЭПИДЕМИЯ пригласила Тролля для участия в рок-опере
4 фев 2014
:
В рок-опере ЭПИДЕМИИ споёт участник шоу «Голос»
28 янв 2014
:
Андрей Лобашёв в рок-опере ЭПИДЕМИЯ
22 янв 2014
:
ЭПИДЕМИЯ: Новым персонажем рок-оперы стала вокалистка группы АРКОНА
15 янв 2014
:
Артур Беркут присоединился к ЭПИДЕМИИ в новой рок-опере «Сокровище Энии»
20 дек 2013
:
ЭПИДЕМИЯ работает над новой рок-оперой
10 сен 2013
:
ЭПИДЕМИЯ исполнила кавер-версию PINK
17 дек 2012
:
Новый релиз группы ЭПИДЕМИЯ
17 окт 2012
:
Новое видео группы ЭПИДЕМИЯ
22 май 2012
:
ЭПИДЕМИЯ : трейлер к новому концертному DVD
3 май 2012
:
Новый DVD ЭПИДЕМИИ
21 дек 2011
:
Автограф-сессия ЭПИДЕМИИ
6 дек 2011
:
ЭПИДЕМИЯ : трек-лист нового альбома
1 сен 2011
:
ЭПИДЕМИЯ : Обложка и детали нового альбома
27 май 2011
:
Новости от группы ЭПИДЕМИЯ
25 фев 2011
:
ЭПИДЕМИЯ - Начало Нового Пути
14 дек 2010
:
Новый вокалист Эпидемии
25 окт 2010
:
Максим Самосват покидает группу ЭПИДЕМИЯ
29 сен 2010
:
ЭПИДЕМИЯ : Изменения в составе группы
24 мар 2010
:
ЭПИДЕМИЯ : дата релиза альбома «Дорога Домой» и автограф-сессии
17 мар 2010
:
ЭПИДЕМИЯ завершила работу над новым альбомом
2 мар 2010
:
ЭПИДЕМИЯ представила обложку нового альбома
22 окт 2009
:
ЭПИДЕМИЯ завершила первый этап записи новго альбома
25 авг 2009
:
Подробности нового альбома группы ЭПИДЕМИЯ
11 апр 2009
:
ЭПИДЕМИЯ : Новый сингл «Сумеречный Ангел»
31 дек 2008
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Поздравления и новости от группы ЭПИДЕМИЯ
2 июл 2008
:
ЭПИДЕМИЯ объявляет о сотрудничестве с YAMAHA
15 ноя 2007
:
ЭПИДЕМИЯ : концерт в Лужниках перенесен
11 ноя 2007
:
ЭПИДЕМИЯ: автограф-сессия
6 ноя 2007
:
ЭПИДЕМИЯ : еще одна новая песня в сети
4 ноя 2007
:
ЭПИДЕМИЯ на Радио России
30 окт 2007
:
ЭПИДЕМИЯ : дата релиза "ЭР: Сказание на все времена"
22 окт 2007
:
ЭПИДЕМИЯ : трек с нового альбома в сети
16 окт 2007
:
ЭПИДЕМИЯ : трек-лист нового альбома
21 сен 2007
:
ЭПИДЕМИЯ : обложка нового альбома
20 авг 2007
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Эпидемия: новости о второй части метал-оперы "Эльфийская Рукопись"
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ЭПИДЕМИЯ приступила к записи нового альбома
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ЭПИДЕМИЯ : автограф-сессия
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ЭПИДЕМИЯ - трек-лист будущих DVD
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Вышел MP3 сборник ЭПИДЕМИИ
сегодня
Кавер-версия PENTAKILL от группы
ЭПИДЕМИЯ
Группа ЭПИДЕМИЯ совместно с Ai Mori записали кавер-версию композиции PENTAKILL "Edge of the Night".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).