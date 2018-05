10 май 2018



Новое видео AUGUST BURNS RED "King Of Sorrow", новое видео группы AUGUST BURNS RED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Phantom Anthem":



01. King Of Sorrow

02. Hero Of The Half Truth

03. The Frost

04. Lifeline

05. Invisible Enemy

06. Quake

07. Coordinates

08. Generations

09. Float

10. Dangerous

11. Carbon Copy















