Новая песня AUGUST BURNS RED

"The Nameless", новая песня группы AUGUST BURNS RED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Season Of Surrender", выход которого запланирован на пятое июня на Fearless Records:
01. Legions (feat. Mike Hranica)
02. The Nameless
03. Behemoth
04. Den Of Thieves
05. Sonic Salvation (feat. Jamie Hails)
06. Cerebral Malfunction (feat. MAKE THEM SUFFER)
07. Tear Of The Clouds
08. Whispers Like Splinters
09. S.O.S.
10. New Horizons
11. Forged By Failure
