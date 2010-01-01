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EXODUS исполнили кавер на песню METALLICA Бывший гитарист EXODUS Rick Hunolt присоединился к группе на сцене во время концерта, состоявшегося 18 сентября в Сан-Франциско в Slim's. Hunolt принял участие в исполнении короткого отрывка кавер-версии METALLICA "Motorbreath", а также классических песен EXODUS "The Toxic Waltz" и "Cajun Hell".























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