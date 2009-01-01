5 сен 2017



Вокалист EXODUS : «Термин большая четверка не имеет для меня значения» В недавнем интервью у вокалиста EXODUS спросили, напрягает ли его тот факт, что группа не входит в так называемую "большую четверку":



«Никогда даже не думал о том, что "я хотел бы оказаться в большой четверке". Я слышал этот термин много раз, но он не имеет для меня особого значения. Это неправда. Есть они, OVERKILL, TESTAMENT и EXODUS. Если начнете копаться, то вспомните о KREATOR, SODOM и DESTRUCTION. Так что меня это не напрягает — я рад быть там где я есть».







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