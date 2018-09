сегодня



Новая песня TEN "Jericho", новая песня группы TEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома " Illuminati", выход которого запланирован на девятое ноября:



"Be As You Are Forever"

"Shield Wall"

"The Esoteric Ocean"

"Jericho"

"Rosetta Stone"

"Illuminati"

"Heaven And The Holier-Than-Thou"

"Exile"

"Mephistopheles"

"Of Battles Lost And Won"















