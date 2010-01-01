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Новое видео TEN "The Esoteric Ocean", новое видео группы TEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Illuminati", выход которого состоялся девятого ноября.



Трек-лист:



"Be As You Are Forever"

"Shield Wall"

"The Esoteric Ocean"

"Jericho"

"Rosetta Stone"

"Illuminati"

"Heaven And The Holier-Than-Thou"

"Exile"

"Mephistopheles"

"Of Battles Lost And Won"















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