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*Ten*



2 авг 2017 : 		 Новое видео TEN

3 июл 2017 : 		 Новое видео TEN

24 июн 2017 : 		 Видео с текстом от TEN

3 май 2017 : 		 Новый альбом TEN выйдет летом

27 янв 2017 : 		 TEN приступили к сведению

26 июн 2016 : 		 Фрагмент нового релиза TEN

12 май 2016 : 		 Коллекция недавних песен TEN выйдет в июне

11 мар 2016 : 		 Новый альбом TEN выйдет в следующем году

21 дек 2015 : 		 Вокалист TEN записал песню DANGER DANGER

16 сен 2015 : 		 Видео с текстом от TEN

24 июл 2015 : 		 Новый ЕР TEN выйдет в сентябре

30 июн 2015 : 		 Видео с текстом от TEN

18 май 2015 : 		 Тизер нового альбома TEN

7 май 2015 : 		 Видео с текстом от TEN

14 апр 2015 : 		 Трек-лист нового альбома TEN

30 мар 2015 : 		 Новый альбом TEN выйдет в мае

30 сен 2014 : 		 Детали нового альбома TEN

23 сен 2014 : 		 Новые гитаристы в TEN

4 сен 2014 : 		 Новый альбом TEN выйдет в ноябре

24 окт 2012 : 		 Новое видео TEN

5 окт 2012 : 		 EPK от TEN

12 сен 2012 : 		 TEN в октябре выпустят новый студийный альбом

31 май 2012 : 		 TEN завершили работу над альбомом

3 фев 2011 : 		 Новое видео TEN

25 дек 2010 : 		 Семплы с нового альбома TEN

22 дек 2010 : 		 Новый альбом TEN выйдет в феврале

6 июл 2010 : 		 TEN завершают запись альбома

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Новое видео TEN

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“Jekyll And Hyde”, новое видео группы TEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из выпущенного седьмого июля альбома "Gothica".

TEN Debut вЂњJekyll And HydeвЂќ Music Video








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