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*Ten*



27 янв 2017 : 		 TEN приступили к сведению

26 июн 2016 : 		 Фрагмент нового релиза TEN

12 май 2016 : 		 Коллекция недавних песен TEN выйдет в июне

11 мар 2016 : 		 Новый альбом TEN выйдет в следующем году

21 дек 2015 : 		 Вокалист TEN записал песню DANGER DANGER

16 сен 2015 : 		 Видео с текстом от TEN

24 июл 2015 : 		 Новый ЕР TEN выйдет в сентябре

30 июн 2015 : 		 Видео с текстом от TEN

18 май 2015 : 		 Тизер нового альбома TEN

7 май 2015 : 		 Видео с текстом от TEN

14 апр 2015 : 		 Трек-лист нового альбома TEN

30 мар 2015 : 		 Новый альбом TEN выйдет в мае

30 сен 2014 : 		 Детали нового альбома TEN

23 сен 2014 : 		 Новые гитаристы в TEN

4 сен 2014 : 		 Новый альбом TEN выйдет в ноябре

24 окт 2012 : 		 Новое видео TEN

5 окт 2012 : 		 EPK от TEN

12 сен 2012 : 		 TEN в октябре выпустят новый студийный альбом

31 май 2012 : 		 TEN завершили работу над альбомом

3 фев 2011 : 		 Новое видео TEN

25 дек 2010 : 		 Семплы с нового альбома TEN

22 дек 2010 : 		 Новый альбом TEN выйдет в феврале

6 июл 2010 : 		 TEN завершают запись альбома

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TEN приступили к сведению

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TEN объявили о том, что приступили к сведению нового, тринадцатого по счету, альбома, которым занимается Dennis Ward.

TEN Issue New Album Update



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Randolph Scott
27 янв 2017, 18:52		Очень нравятся ранние альбомы группы, настоящая классика AOR, также стоит отметить и сольные альбомы Гарри Хьюза, опять же выпущенные на стыке 80-х и 90-х годов!

Human
27 янв 2017, 19:10		Да у них и поздние альбомы почти все крутые. Вообще группа с каким-то уникальным звучанием в рамках стиля. Ну и производительность у них на высоте - альбомы штампуют)

Randolph Scott
27 янв 2017, 19:41		Human, согласен полностью со сказанным, но я обратил внимание, что концертов они дают очень мало, поэтому много и уделяют внимания записи альбомов, насчёт звучания согласен, то же самое можно сказать и об их коллегах по жанру из Великобритании FM и Dare, которые тоже играют в близком к ним стиле и также имеют свой неповторимый звук!


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