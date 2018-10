сегодня



Панорамное видео HALESTORM HALESTORM опубликовали два панорамных видео — "I Am The Fire" и "Uncomfortable", снятых во время летнего выступления в Mohegan Sun в Uncasville, Connecticut.



Ранее в этом году группа выпустила альбом "Vicious", трек-лист которого выглядит следующим образом:



"Black Vultures"

"Skulls"

"Uncomfortable"

"Buzz"

"Do Not Disturb"

"Conflicted"

"Killing Ourselves To Live"

"Heart Of Novocaine"

"Painkiller"

"White Dress"

"Vicious"

"The Silence"























