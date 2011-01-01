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*We Came as Romans*



13 окт 2018 : 		 Музыканты AUGUST BURNS RED, MEMPHIS MAY FIRE, ISSUES почтят память вокалиста WE CAME AS ROMANS

22 сен 2018 : 		 WE CAME AS ROMANS почтили памяти Кевина Павона

13 сен 2018 : 		 WE CAME AS ROMANS все таки поедут в тур

6 сен 2018 : 		 Вокалиста WE CAME AS ROMANS нашли в ванной без сознания

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26 авг 2018 : 		 Умер вокалист WE CAME AS ROMANS

29 июн 2018 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

26 ноя 2017 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

23 сен 2017 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

15 сен 2017 : 		 Новый альбом WE CAME AS ROMANS выйдет осенью

30 сен 2016 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

22 июл 2015 : 		 Новый альбом WE CAME AS ROMANS доступен для прослушивания

14 окт 2014 : 		 Кавер-версия TAYLOR SWIFT от WE CAME AS ROMANS

30 янв 2014 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

20 дек 2013 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

4 сен 2013 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

17 июл 2013 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

11 июл 2013 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

4 июл 2013 : 		 Видео с текстом от WE CAME AS ROMANS

9 фев 2013 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

5 янв 2013 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

7 июл 2012 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

17 ноя 2011 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

5 сен 2011 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

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Музыканты AUGUST BURNS RED, MEMPHIS MAY FIRE, ISSUES почтят память вокалиста WE CAME AS ROMANS

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28 октября в The Fillmore, Detroit, Michigan, состоится концерт памяти вокалиста WE CAME AS ROMANS, Кайла Павона, ушедшего из жизни в августе этого года. В мероприятии "Promise Me Tribute Show", все средства от которого пойдут в Kyle Pavone Foundation, примут участие множество гостей, среди которых будут ISSUES' Tyler Carter; AUGUST BURNS RED's Jake Luhrs; MEMPHIS MAY FIRE's Matty Mullins; I PREVAIL's Eric Vanlerberghe, музыканты BORN OF OSIRIS, FOR TODAY, Nick Sampson и несколько любимых диджеев Кайла.

«Единственной причиной, по которой мы это делаем — это желание почтить память Кайла, его наследие, мы просто хотим исполнять эти песни. Это было его мечтой. Быть на сцене — его любимом месте и не просто на сцене, а именно на сцене в Детройте» — говорит Stephens.



AUGUST BURNS RED, MEMPHIS MAY FIRE, ISSUES Members To Perform At Memorial Concert For WE CAME AS ROMANS Singer




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