сегодня



Музыканты AUGUST BURNS RED, MEMPHIS MAY FIRE, ISSUES почтят память вокалиста WE CAME AS ROMANS 28 октября в The Fillmore, Detroit, Michigan, состоится концерт памяти вокалиста WE CAME AS ROMANS, Кайла Павона, ушедшего из жизни в августе этого года. В мероприятии "Promise Me Tribute Show", все средства от которого пойдут в Kyle Pavone Foundation, примут участие множество гостей, среди которых будут ISSUES' Tyler Carter; AUGUST BURNS RED's Jake Luhrs; MEMPHIS MAY FIRE's Matty Mullins; I PREVAIL's Eric Vanlerberghe, музыканты BORN OF OSIRIS, FOR TODAY, Nick Sampson и несколько любимых диджеев Кайла.



«Единственной причиной, по которой мы это делаем — это желание почтить память Кайла, его наследие, мы просто хотим исполнять эти песни. Это было его мечтой. Быть на сцене — его любимом месте и не просто на сцене, а именно на сцене в Детройте» — говорит Stephens.















+1 -0









просмотров: 171