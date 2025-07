сегодня



Новое видео WE CAME AS ROMANS



"Culture Wound", новое видео группы WE CAME AS ROMANS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "All Is Beautiful... Because We're Doomed", выходящего 22 августа на Sharptone Records:



01. Bad Luck

02. Lake Of Fire

03. Red Smoke

04. One By One

05. Culture Wound

06. Where Did You Go?

07. No Rest For The Dreamer

08. B2tm

09. Circling A Dying Sun

10. Knowing Pain

11. So Lost (Burning Flowers)

12. Because We're Doomed







