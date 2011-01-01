Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Участники DECAPITATED обвиняются в изнасиловании [105]
*Гитарист RAMMSTEIN: «Новый альбом может стать для нас последним» [44]
*TONY IOMMI: «Мне поступает масса предложений» [26]
*Новое видео CANNIBAL CORPSE [20]
*METALLICA представила новую песню [18]
*
[= ||| все новости группы



*We Came as Romans*



23 сен 2017 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

15 сен 2017 : 		 Новый альбом WE CAME AS ROMANS выйдет осенью

30 сен 2016 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

22 июл 2015 : 		 Новый альбом WE CAME AS ROMANS доступен для прослушивания

14 окт 2014 : 		 Кавер-версия TAYLOR SWIFT от WE CAME AS ROMANS

30 янв 2014 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

20 дек 2013 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

4 сен 2013 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

17 июл 2013 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

11 июл 2013 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

4 июл 2013 : 		 Видео с текстом от WE CAME AS ROMANS

9 фев 2013 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

5 янв 2013 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

7 июл 2012 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

17 ноя 2011 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

5 сен 2011 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

| - |
|||| 23 сен 2017

Новое видео WE CAME AS ROMANS

*
zoom
*
* *
"Lost In The Moment", новое видео группы WE CAME AS ROMANS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Cold Like War", выход которого намечен на двадцатое октября на SharpTone Records.

WE CAME AS ROMANS Releases Video For 'Lost In The Moment'








Like!+1Dislike!-4


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 326

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Faun Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом