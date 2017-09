23 сен 2017



Новое видео WE CAME AS ROMANS "Lost In The Moment", новое видео группы WE CAME AS ROMANS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Cold Like War", выход которого намечен на двадцатое октября на SharpTone Records.



















+1 -4





просмотров: 326