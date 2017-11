26 ноя 2017



Новое видео WE CAME AS ROMANS "Wasted Age", новое видео группы WE CAME AS ROMANS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с пятого альбома коллектива "Cold Like War,", вышедшего на SharpTone Records.









+2 -3









просмотров: 462