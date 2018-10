сегодня



Новое видео BLOODBATH "Chainsaw Lullaby", новое видео группы BLOODBATH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Arrow Of Satan Is Drawn", выходящего 26 октября на Peaceville:



01. Fleischmann [03:38]



02. Bloodicide [04:56]



03. Wayward Samaritan [03:39]



04. Levitator [04:37]



05. Deader [04:06]



06. March Of The Crucifers [04:05]



07. Morbid Antichrist [04:05]



08. Warhead Ritual [03:38]



09. Only The Dead Survive [05:06]



10. Chainsaw Lullaby [03:20]





Bonus tracks on limited-edition CD



11. Ride The Waves Of Fire [03:48]



12. Wide Eyed Abandon [05:00]























