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*Bloodbath*



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24 сен 2014 : 		 Новая песня BLOODBATH

16 сен 2014 : 		 Новым вокалистом BLOODBATH стал...

12 сен 2014 : 		 Новый альбом BLOODBATH выйдет в ноябре

31 мар 2013 : 		 Лидер HYPOCRISY не новый вокалист BLOODBATH

13 апр 2012 : 		 Mikael Åkerfeldt ушёл из BLOODBATH

7 ноя 2011 : 		 Участники OPETH, KATATONIA исполнили песни BLOODBATH

25 июн 2011 : 		 Переиздание BLOODBATH выйдет в июне

23 апр 2011 : 		 Фрагмент нового DVD BLOODBATH

14 апр 2011 : 		 Трейлер нового DVD BLOODBATH

3 мар 2011 : 		 DVD BLOODBATH выйдет в апреле

5 июл 2010 : 		 Видео с выступления BLOODBATH

22 дек 2009 : 		 Альбом BLOODBATH "Breeding Death" выйдет на виниле

17 янв 2009 : 		 BLOODBATH закончили съёмку первого видеоклипа

26 ноя 2008 : 		 Басист BLOODBATH: "Я не брошу KATATONIA ради BLOODBATH"

19 июл 2008 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLOODBATH

20 май 2008 : 		 Последние новости от BLOODBATH

21 апр 2008 : 		 BLOODBATH снова в студии

17 мар 2008 : 		 Детали CD/DVD-релиза BLOODBATH

13 фев 2008 : 		 BLOODBATH: трек-лист и обложка нового альбома

31 янв 2008 : 		 BLOODBATH выпустят новый EP и DVD

28 ноя 2006 : 		 Мини-альбом BLOODBATH "Breeding Death" будет переиздан

6 авг 2006 : 		 BLOODBATH расстались с Dan'ом Swanö

16 фев 2005 : 		 BLOODBATH остались без вокалиста

30 мар 2004 : 		 PETER TÄGTGREN присоединился к BLOODBATH

5 мар 2004 : 		 MIKE AKERFELDT уволен из BLOODBATH

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BLOODBATH начнут запись альбома в январе

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Шведско-британская супергруппа BLOODBATH, в состав которой входят участники KATATONIA Jonas Renkse и Anders Nyström, барабанщик OPETH Martin Axenrot и вокалист PARADISE LOST Nick Holmes, планирует отправиться в студию в начале 2018 года, чтобы начать запись нового альбома.

В интервью для Metal Wani Holmes сказал по поводу следующего диска: «Остальные участники работают над ним сейчас, так что я думаю, что мы начнём запись в конце января. Мы собираемся им заниматься, наверное, до начала февраля. Так что да — мы работаем над ещё одним альбомом. Но посмотрим, что получится. Парни из KATATONIA были очень заняты в турне, и сейчас гастроли заканчиваются — на следующей неделе они должны отыграть в России, а затем они закончат этот год. Так что да, в конце января, я думаю, мы должны стартануть».

По словам Holmes'а, никаких планов по поводу долгих туров, которые могли бы повлиять на гастрольный и студийных график основных групп участников, нет.

«Что касается BLOODBATH, мы не собираемся много гастролировать, — сказал он. — PARADISE LOST только что вернулись из семинедельного турне по Европе. Мы не собираемся этого делать в рамках BLOODBATH. У нас будет короткий тур по США (в мае 2018 года), у нас будет около восьми концертов в обоих местах. Так что все гастроли BLOODBATH будут короткими, буквально по паре выступлений. Мы не хотим долгих гастролей, мы хотим, чтобы это было чем-то особенным. В том смысле, что мы планировали только 13 шоу, а в итоге всё вылилось в порядка 30 шоу. Но это всё прикольно — встретиться с парнями и делать это снова и снова в течение года. Но да, мы не будем делать что-либо, что повлияет на PL, KATATONIA или OPETH, и будем заниматься этой группой, когда не заняты в основной».

Death Metal Supergroup BLOODBATH To Begin Recording New Album In January






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Whiterey
4 дек 2017, 14:23		Только не Ник Холмс, плз

Lifestalker
4 дек 2017, 14:50		#петервернись

CQrity
4 дек 2017, 15:45		Должны БЫЛИ отыграть в России. Эххх.


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