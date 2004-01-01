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BLOODBATH начнут запись альбома в январе Шведско-британская супергруппа BLOODBATH, в состав которой входят участники KATATONIA Jonas Renkse и Anders Nyström, барабанщик OPETH Martin Axenrot и вокалист PARADISE LOST Nick Holmes, планирует отправиться в студию в начале 2018 года, чтобы начать запись нового альбома.



В интервью для Metal Wani Holmes сказал по поводу следующего диска: «Остальные участники работают над ним сейчас, так что я думаю, что мы начнём запись в конце января. Мы собираемся им заниматься, наверное, до начала февраля. Так что да — мы работаем над ещё одним альбомом. Но посмотрим, что получится. Парни из KATATONIA были очень заняты в турне, и сейчас гастроли заканчиваются — на следующей неделе они должны отыграть в России, а затем они закончат этот год. Так что да, в конце января, я думаю, мы должны стартануть».



По словам Holmes'а, никаких планов по поводу долгих туров, которые могли бы повлиять на гастрольный и студийных график основных групп участников, нет.



«Что касается BLOODBATH, мы не собираемся много гастролировать, — сказал он. — PARADISE LOST только что вернулись из семинедельного турне по Европе. Мы не собираемся этого делать в рамках BLOODBATH. У нас будет короткий тур по США (в мае 2018 года), у нас будет около восьми концертов в обоих местах. Так что все гастроли BLOODBATH будут короткими, буквально по паре выступлений. Мы не хотим долгих гастролей, мы хотим, чтобы это было чем-то особенным. В том смысле, что мы планировали только 13 шоу, а в итоге всё вылилось в порядка 30 шоу. Но это всё прикольно — встретиться с парнями и делать это снова и снова в течение года. Но да, мы не будем делать что-либо, что повлияет на PL, KATATONIA или OPETH, и будем заниматься этой группой, когда не заняты в основной».















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