Видео с выступления BLOODBATH Видео с выступления BLOODBATH, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Let The Stillborn Come To Me"

"Cry My Name"

"So You Die"

"Breeding Death"

"Anne"

"Cancer Of The Soul"

"Like Fire"

"Outnumbering The Day"

"Bathe In The Blood"

"Mock The Cross"

"Eaten"

















