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Abbath

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15 ноя 2018 : 		 ABBATH начнут запись в декабре

12 июн 2018 : 		 kING OV HELL ушел из ABBATH

16 апр 2017 : 		 ABBATH ушёл со сцены на норвежском рок-фестивале

24 дек 2016 : 		 Видео полного выступления ABBATH

22 дек 2016 : 		 В продажу поступил снежный шар ABBATH

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17 мар 2016 : 		 Новое видео ABBATH

13 мар 2016 : 		 ABBATH "осиротел" с кончиной Лемми

17 фев 2016 : 		 Концерты ABBATH в России отменены

29 янв 2016 : 		 Видео с выступления ABBATH

13 янв 2016 : 		 Новый альбом ABBATH доступен для прослушивания

5 янв 2016 : 		 Новая песня ABBATH

21 дек 2015 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от ABBATH

15 дек 2015 : 		 Из ABBATH ушел гитарист

13 дек 2015 : 		 Из ABBATH ушел барабанщик

10 дек 2015 : 		 Новая песня ABBATH

9 дек 2015 : 		 Трек-лист нового альбома ABBATH

11 ноя 2015 : 		 Новая песня ABBATH

14 окт 2015 : 		 ABBATH: «Я чувствовал себя уволенным»

7 окт 2015 : 		 Кавер-версия IMMORTAl от ABBATH

3 окт 2015 : 		 ABBATH перезаписал песню проекта I

28 сен 2015 : 		 Новый сингл ABBATH выйдет в декабре

24 сен 2015 : 		 Дебютное видео ABBATH

28 авг 2015 : 		 Дебютный альбом ABBATH выйдет в январе

10 авг 2015 : 		 Видео с выступления ABBATH

14 июл 2015 : 		 ABBATH: «Я не хотел начинать сольную карьеру, но пришлось»

29 июн 2015 : 		 Видео с первого выступления ABBATH

22 апр 2015 : 		 ABBATH на SEASON OF MIST

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|||| 15 ноя 2018

ABBATH начнут запись в декабре



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Группа ABBATH отправится в студию третьего декабря в Kristiansand, Norway для записи нового альбома. Продюсером материала будет Endre Kirkesola, ранее работавший с BLOOD RED THRONE, GREEN CARNATION, SIRENIA, IN VAIN и другими.



ABBATH To Begin Recording Second Album Next Month



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

KILL GRAVE
15 ноя 2018, 23:49		Круть

Alias
16 ноя 2018, 00:14		так если Кинг свалил из Аббат, чего тогда его фотка на заставке?

father
16 ноя 2018, 00:18		Отличнейшая новость.
На Кинга похеру вообще:)

Darkside.ru MemberBlindman
16 ноя 2018, 00:23		Alias: для задротов специально поменял одного клоуна на другого

Petrovich Sexyy
16 ноя 2018, 00:26		Ну че? Поднимем Аббата в топ?


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