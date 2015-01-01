15 ноя 2018



ABBATH начнут запись в декабре



Группа ABBATH отправится в студию третьего декабря в Kristiansand, Norway для записи нового альбома. Продюсером материала будет Endre Kirkesola, ранее работавший с BLOOD RED THRONE, GREEN CARNATION, SIRENIA, IN VAIN и другими.











+2 -0



( 5 )





просмотров: 359

