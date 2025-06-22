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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 128
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
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*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 57
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 128
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 57
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Abbath

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22 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления ABBATH

3 фев 2025 : 		 Видео полного выступления ABBATH

16 авг 2024 : 		 ABBATH исполняет IMMORTAL

3 апр 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления ABBATH

6 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ABBATH

23 мар 2022 : 		 Новый альбом ABBATH доступен для прослушивания

28 фев 2022 : 		 Видео с текстом от ABBATH

3 фев 2022 : 		 Новая песня ABBATH

12 янв 2022 : 		 Новое видео ABBATH

10 фев 2021 : 		 Mia Wallace вернулась в ABBATH

29 янв 2020 : 		 Басистка была вынуждена покинуть состав ABBATH

9 янв 2020 : 		 ABBATH не пьёт уже два месяца

26 ноя 2019 : 		 ABBATH отправился лечиться

14 ноя 2019 : 		 ABBATH отменили остаток южноамериканского тура «из-за проблем со здоровьем»

14 ноя 2019 : 		 Концерт ABBATH в Аргентине закончился провалом

25 сен 2019 : 		 Новое видео ABBATH

2 июл 2019 : 		 Новый альбом ABBATH доступен для прослушивания

22 июн 2019 : 		 ABBATH анонсировали конкурс

3 июн 2019 : 		 Новая песня ABBATH

2 май 2019 : 		 Видео с текстом от ABBATH

10 апр 2019 : 		 Новое видео ABBATH

15 мар 2019 : 		 Новый альбом ABBATH выйдет в июле

15 ноя 2018 : 		 ABBATH начнут запись в декабре

12 июн 2018 : 		 kING OV HELL ушел из ABBATH

16 апр 2017 : 		 ABBATH ушёл со сцены на норвежском рок-фестивале

24 дек 2016 : 		 Видео полного выступления ABBATH
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Профессиональное видео полного выступления ABBATH



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Профессиональное видео полного выступления ABBATH, состоявшегося в рамках Hellfest 2025, доступно для просмотра ниже.




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22 июн 2025
Dem0niac
Трезвый штоле? Куда мир катится? 

















просмотров: 375





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