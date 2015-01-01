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все новости группы
Abbath
24 дек 2016
:
Видео полного выступления ABBATH
22 дек 2016
:
В продажу поступил снежный шар ABBATH
5 окт 2016
:
ABBATH приступил к репетициям
10 июн 2016
:
ABBATH плевался огнём в Голландии
2 июн 2016
:
Барабанное видео от Козла из ABBATH
15 апр 2016
:
ABBATH напился и буянил на концерте в Нью-Йорке
17 мар 2016
:
Новое видео ABBATH
13 мар 2016
:
ABBATH "осиротел" с кончиной Лемми
17 фев 2016
:
Концерты ABBATH в России отменены
29 янв 2016
:
Видео с выступления ABBATH
13 янв 2016
:
Новый альбом ABBATH доступен для прослушивания
5 янв 2016
:
Новая песня ABBATH
21 дек 2015
:
Кавер-версия JUDAS PRIEST от ABBATH
15 дек 2015
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Из ABBATH ушел гитарист
13 дек 2015
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Из ABBATH ушел барабанщик
10 дек 2015
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Новая песня ABBATH
9 дек 2015
:
Трек-лист нового альбома ABBATH
11 ноя 2015
:
Новая песня ABBATH
14 окт 2015
:
ABBATH: «Я чувствовал себя уволенным»
7 окт 2015
:
Кавер-версия IMMORTAl от ABBATH
3 окт 2015
:
ABBATH перезаписал песню проекта I
28 сен 2015
:
Новый сингл ABBATH выйдет в декабре
24 сен 2015
:
Дебютное видео ABBATH
28 авг 2015
:
Дебютный альбом ABBATH выйдет в январе
10 авг 2015
:
Видео с выступления ABBATH
14 июл 2015
:
ABBATH: «Я не хотел начинать сольную карьеру, но пришлось»
29 июн 2015
:
Видео с первого выступления ABBATH
22 апр 2015
:
ABBATH на SEASON OF MIST
сегодня
Видео полного выступления
ABBATH
Видео полного выступления ABBATH, которое состоялось десятого декабря в Aztec Theater, San Antonio, Texas, доступно для просмотра ниже.
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sergey25
24 дек 2016, 11:49
Аббат вполне еще боеспособен.
father
24 дек 2016, 13:38
А мы сэкономим силы для флуда под новостью о новом альбоме Аббата.
Fixxxer
24 дек 2016, 14:14
Взрослый мужик, вроде... На работу бы устроился. Клоун!
rassol
24 дек 2016, 14:15
Так он и работает. Клоуном.
Thunderhead
24 дек 2016, 14:24
Будто работать клоуном что-то плохое.
rassol
24 дек 2016, 15:22
Ни в коем случае!
Федор.Мавродов
24 дек 2016, 16:38
Мне одному intro напомнило слееровский Hell Awaits?
Immortal_Not
24 дек 2016, 17:36
Вай-вай, как будто ряженные блэкари сильно отличаются от ряженных оперных певцов (зачастую у них и гонорары сходные).
При этом у Аббата образ свой, шоу своё, и даже музыка собственная.
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Федор.Мавродов
Immortal_Not
При этом у Аббата образ свой, шоу своё, и даже музыка собственная.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).