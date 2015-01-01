Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE TOP 2016 : Итоги года [112]
*Гитарист ACCEPT надеется, что новый альбом выйдет летом [100]
*Видео с текстом от DEEP PURPLE [97]
*Dave Mustaine: «MEGADETH состоит из нескольких звёзд и живой легенды» [39]
*Новое видео KREATOR [36]
[= ||| все новости группы



*Abbath*



24 дек 2016 : 		 Видео полного выступления ABBATH

22 дек 2016 : 		 В продажу поступил снежный шар ABBATH

5 окт 2016 : 		 ABBATH приступил к репетициям

10 июн 2016 : 		 ABBATH плевался огнём в Голландии

2 июн 2016 : 		 Барабанное видео от Козла из ABBATH

15 апр 2016 : 		 ABBATH напился и буянил на концерте в Нью-Йорке

17 мар 2016 : 		 Новое видео ABBATH

13 мар 2016 : 		 ABBATH "осиротел" с кончиной Лемми

17 фев 2016 : 		 Концерты ABBATH в России отменены

29 янв 2016 : 		 Видео с выступления ABBATH

13 янв 2016 : 		 Новый альбом ABBATH доступен для прослушивания

5 янв 2016 : 		 Новая песня ABBATH

21 дек 2015 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от ABBATH

15 дек 2015 : 		 Из ABBATH ушел гитарист

13 дек 2015 : 		 Из ABBATH ушел барабанщик

10 дек 2015 : 		 Новая песня ABBATH

9 дек 2015 : 		 Трек-лист нового альбома ABBATH

11 ноя 2015 : 		 Новая песня ABBATH

14 окт 2015 : 		 ABBATH: «Я чувствовал себя уволенным»

7 окт 2015 : 		 Кавер-версия IMMORTAl от ABBATH

3 окт 2015 : 		 ABBATH перезаписал песню проекта I

28 сен 2015 : 		 Новый сингл ABBATH выйдет в декабре

24 сен 2015 : 		 Дебютное видео ABBATH

28 авг 2015 : 		 Дебютный альбом ABBATH выйдет в январе

10 авг 2015 : 		 Видео с выступления ABBATH

14 июл 2015 : 		 ABBATH: «Я не хотел начинать сольную карьеру, но пришлось»

29 июн 2015 : 		 Видео с первого выступления ABBATH

22 апр 2015 : 		 ABBATH на SEASON OF MIST

| - |
|||| сегодня

Видео полного выступления ABBATH

*
zoom
*
* *
Видео полного выступления ABBATH, которое состоялось десятого декабря в Aztec Theater, San Antonio, Texas, доступно для просмотра ниже.

ABBATH: Video Footage Of Entire San Antonio Concert



cobabbathtourdec2016poster




Like!+4Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 8 )

sergey25
24 дек 2016, 11:49		Аббат вполне еще боеспособен.

father
24 дек 2016, 13:38		А мы сэкономим силы для флуда под новостью о новом альбоме Аббата.

Fixxxer
24 дек 2016, 14:14		Взрослый мужик, вроде... На работу бы устроился. Клоун!

rassol
24 дек 2016, 14:15		Так он и работает. Клоуном.

Thunderhead
24 дек 2016, 14:24		Будто работать клоуном что-то плохое.

rassol
24 дек 2016, 15:22		Ни в коем случае!

Федор.Мавродов
24 дек 2016, 16:38		Мне одному intro напомнило слееровский Hell Awaits?

Immortal_Not
24 дек 2016, 17:36		Вай-вай, как будто ряженные блэкари сильно отличаются от ряженных оперных певцов (зачастую у них и гонорары сходные).
При этом у Аббата образ свой, шоу своё, и даже музыка собственная.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 1899

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Sum 41 Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2016 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом