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*Abbath*



16 апр 2017 : 		 ABBATH ушёл со сцены на норвежском рок-фестивале

24 дек 2016 : 		 Видео полного выступления ABBATH

22 дек 2016 : 		 В продажу поступил снежный шар ABBATH

5 окт 2016 : 		 ABBATH приступил к репетициям

10 июн 2016 : 		 ABBATH плевался огнём в Голландии

2 июн 2016 : 		 Барабанное видео от Козла из ABBATH

15 апр 2016 : 		 ABBATH напился и буянил на концерте в Нью-Йорке

17 мар 2016 : 		 Новое видео ABBATH

13 мар 2016 : 		 ABBATH "осиротел" с кончиной Лемми

17 фев 2016 : 		 Концерты ABBATH в России отменены

29 янв 2016 : 		 Видео с выступления ABBATH

13 янв 2016 : 		 Новый альбом ABBATH доступен для прослушивания

5 янв 2016 : 		 Новая песня ABBATH

21 дек 2015 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от ABBATH

15 дек 2015 : 		 Из ABBATH ушел гитарист

13 дек 2015 : 		 Из ABBATH ушел барабанщик

10 дек 2015 : 		 Новая песня ABBATH

9 дек 2015 : 		 Трек-лист нового альбома ABBATH

11 ноя 2015 : 		 Новая песня ABBATH

14 окт 2015 : 		 ABBATH: «Я чувствовал себя уволенным»

7 окт 2015 : 		 Кавер-версия IMMORTAl от ABBATH

3 окт 2015 : 		 ABBATH перезаписал песню проекта I

28 сен 2015 : 		 Новый сингл ABBATH выйдет в декабре

24 сен 2015 : 		 Дебютное видео ABBATH

28 авг 2015 : 		 Дебютный альбом ABBATH выйдет в январе

10 авг 2015 : 		 Видео с выступления ABBATH

14 июл 2015 : 		 ABBATH: «Я не хотел начинать сольную карьеру, но пришлось»

29 июн 2015 : 		 Видео с первого выступления ABBATH

22 апр 2015 : 		 ABBATH на SEASON OF MIST

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ABBATH ушёл со сцены на норвежском рок-фестивале

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Организаторы норвежского Inferno Metal Festival, который проходит с 12 по 15 апреля в Осло, опубликовали следующее сообщение на своей официальной страничке в Facebook:

"Мы очень сожалеем о произошедшем, но группа ABBATH, которая была вчера назначена хедлайнером вечера, ушла со сцены спустя тридцать минут после начала выступления. Это никак не связано с техническими проблемами со стороны фестиваля - ожидайте официального сообщения от самих музыкантов. Спасибо за понимание и надеемся, что вы всё равно получили от нашего мероприятия истинное удовольствие!"

ABBATH Cut Headline Set Short At Inferno Metal Festival 2017



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Reflection
16 апр 2017, 13:13		Не дали побуянить на сцене поди.

vavas88
16 апр 2017, 15:28		Пингвину стало жарко

vavas88
16 апр 2017, 15:28		А козлу голодно))


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