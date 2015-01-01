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ABBATH ушёл со сцены на норвежском рок-фестивале Организаторы норвежского Inferno Metal Festival, который проходит с 12 по 15 апреля в Осло, опубликовали следующее сообщение на своей официальной страничке в Facebook:



"Мы очень сожалеем о произошедшем, но группа ABBATH, которая была вчера назначена хедлайнером вечера, ушла со сцены спустя тридцать минут после начала выступления. Это никак не связано с техническими проблемами со стороны фестиваля - ожидайте официального сообщения от самих музыкантов. Спасибо за понимание и надеемся, что вы всё равно получили от нашего мероприятия истинное удовольствие!"









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