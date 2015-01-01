В продажу поступил снежный шар ABBATH

Компания Banger выпустила снежный шар Abbath — его можно увидеть в видео, опубликованном ниже.
Banger: «В Канаде день зимнего солнцестояния, и в этот темнейший день в году мы хотим поздравить вас с этим небольшим праздником при помощи нашего нового любимого офисного украшения. С Рождеством всех от имени Banger и многих лет Abbath'у!»
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