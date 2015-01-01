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*Abbath*



22 дек 2016 : 		 В продажу поступил снежный шар ABBATH

5 окт 2016 : 		 ABBATH приступил к репетициям

10 июн 2016 : 		 ABBATH плевался огнём в Голландии

2 июн 2016 : 		 Барабанное видео от Козла из ABBATH

15 апр 2016 : 		 ABBATH напился и буянил на концерте в Нью-Йорке

17 мар 2016 : 		 Новое видео ABBATH

13 мар 2016 : 		 ABBATH "осиротел" с кончиной Лемми

17 фев 2016 : 		 Концерты ABBATH в России отменены

29 янв 2016 : 		 Видео с выступления ABBATH

13 янв 2016 : 		 Новый альбом ABBATH доступен для прослушивания

5 янв 2016 : 		 Новая песня ABBATH

21 дек 2015 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от ABBATH

15 дек 2015 : 		 Из ABBATH ушел гитарист

13 дек 2015 : 		 Из ABBATH ушел барабанщик

10 дек 2015 : 		 Новая песня ABBATH

9 дек 2015 : 		 Трек-лист нового альбома ABBATH

11 ноя 2015 : 		 Новая песня ABBATH

14 окт 2015 : 		 ABBATH: «Я чувствовал себя уволенным»

7 окт 2015 : 		 Кавер-версия IMMORTAl от ABBATH

3 окт 2015 : 		 ABBATH перезаписал песню проекта I

28 сен 2015 : 		 Новый сингл ABBATH выйдет в декабре

24 сен 2015 : 		 Дебютное видео ABBATH

28 авг 2015 : 		 Дебютный альбом ABBATH выйдет в январе

10 авг 2015 : 		 Видео с выступления ABBATH

14 июл 2015 : 		 ABBATH: «Я не хотел начинать сольную карьеру, но пришлось»

29 июн 2015 : 		 Видео с первого выступления ABBATH

22 апр 2015 : 		 ABBATH на SEASON OF MIST

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В продажу поступил снежный шар ABBATH

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Компания Banger выпустила снежный шар Abbath — его можно увидеть в видео, опубликованном ниже.

Banger: «В Канаде день зимнего солнцестояния, и в этот темнейший день в году мы хотим поздравить вас с этим небольшим праздником при помощи нашего нового любимого офисного украшения. С Рождеством всех от имени Banger и многих лет Abbath'у!»

Приобрести снежный шар Abbath можно как в Северной Америке, так и Европе.

Banger Offer Holiday Greetings With ABBATH Snow Globe; Video




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Petrovich Sexy
22 дек 2016, 10:57		Хэлл купит только если с козлом.

Dismayer
22 дек 2016, 10:58		Раскрашенный сатанинский пингвин на языческом символе рождения христианского бога. Обожаю мультикультурализм :)

father
22 дек 2016, 13:33		Снежный шар ABBATH будет популярнее нового альбома Immortal:)

and3223r
22 дек 2016, 14:09		Папа, если шар Аббата ещё и бабла соберёт больше, чем "кругляш" Демоназа ...)

LexMilan
22 дек 2016, 15:29		Год назад такой же был. Его даже на концерте в Москве продавали


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