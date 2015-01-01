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В продажу поступил снежный шар ABBATH Компания Banger выпустила снежный шар Abbath — его можно увидеть в видео, опубликованном ниже.



Banger: «В Канаде день зимнего солнцестояния, и в этот темнейший день в году мы хотим поздравить вас с этим небольшим праздником при помощи нашего нового любимого офисного украшения. С Рождеством всех от имени Banger и многих лет Abbath'у!»



Приобрести снежный шар Abbath можно как в Северной Америке, так и Европе.











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