сегодня



Кавер-версия AC/DC от A PERFECT CIRCLE



A PERFECT CIRCLE, представившие в начале месяца видео на "So Long, And Thanks For All The Fish", специально к черной пятнице выпустят лимитированный сингл, би-сайдом на котором будет кавер-версия композиции AC/DC "Dog Eat Dog".



















+0 -0









просмотров: 252