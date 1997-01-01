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A PERFECT CIRCLE приступят к работе в этом году A PERFECT CIRCLE анонсировали первый тур по Северной Америке с 2011 года, который стартует седьмого апреля, а также дали понять, что работают над новым материалом, который может стать первым студийным альбомом с момента выхода в 2004 "eMOTIVe".















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