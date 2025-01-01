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Новости
*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 41
*DORO PESCH получила награду 39
*Видео полного выступления AC/DC 30
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 26
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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 41
*DORO PESCH получила награду 39
*Видео полного выступления AC/DC 30
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 26
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Shakra

*



24 апр 2025 : 		 Новая песня SHAKRA

20 янв 2024 : 		 Новое видео SHAKRA

9 дек 2023 : 		 Новая песня SHAKRA

9 окт 2023 : 		 Новая песня SHAKRA

24 мар 2023 : 		 Видео с текстом от SHAKRA

20 янв 2023 : 		 Новое видео SHAKRA

9 сен 2022 : 		 Новое видео SHAKRA

4 апр 2022 : 		 Видео с текстом SHAKRA

2 сен 2021 : 		 Новая песня SHAKRA

8 май 2020 : 		 Акустические клипы от SHAKRA

10 апр 2020 : 		 Акустическое видео от SHAKRA

19 фев 2020 : 		 Новое видео SHAKRA

2 фев 2020 : 		 Новая песня SHAKRA

10 янв 2020 : 		 Новое видео SHAKRA

21 дек 2019 : 		 Новый альбом SHAKRA выйдет зимой

7 ноя 2017 : 		 Новое видео SHAKRA

13 окт 2017 : 		 Новая песня SHAKRA

22 сен 2017 : 		 Видео с текстом от SHAKRA

29 мар 2016 : 		 Новое видео SHAKRA

8 фев 2016 : 		 Новое видео SHAKRA

15 ноя 2015 : 		 Новая песня SHAKRA

19 окт 2015 : 		 Mark Fox вернулся в SHAKRA

14 апр 2014 : 		 Трейлер нового релиза SHAKRA

19 мар 2014 : 		 SHAKRA выпускает сборник лучшего

12 фев 2013 : 		 Новое видео SHAKRA

11 янв 2013 : 		 Новое видео SHAKRA
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|||| сегодня

Новая песня SHAKRA



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"Burning Heart", новая песня SHAKRA, доступна для прослушивания ниже.



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