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Новое видео SHAKRA "Cassandra's Curse", новое видео группы SHAKRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Snakes & Ladders“, выходящего 10 ноября на AFM Records. http://www.shakra.ch







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