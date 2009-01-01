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Новая песня SHAKRA "I Will Rise Again", новая песня SHAKRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Snakes & Ladders", выход которого намечен на десятое ноября на AFM Records. http://www.shakra.ch







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