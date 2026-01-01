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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*Видео с выступления SCORPIONS 25
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
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Shakra

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9 дек 2023 : 		 Новая песня SHAKRA

9 окт 2023 : 		 Новая песня SHAKRA

24 мар 2023 : 		 Видео с текстом от SHAKRA

20 янв 2023 : 		 Новое видео SHAKRA

9 сен 2022 : 		 Новое видео SHAKRA

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2 сен 2021 : 		 Новая песня SHAKRA

8 май 2020 : 		 Акустические клипы от SHAKRA

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19 фев 2020 : 		 Новое видео SHAKRA

2 фев 2020 : 		 Новая песня SHAKRA

10 янв 2020 : 		 Новое видео SHAKRA

21 дек 2019 : 		 Новый альбом SHAKRA выйдет зимой

7 ноя 2017 : 		 Новое видео SHAKRA

13 окт 2017 : 		 Новая песня SHAKRA

22 сен 2017 : 		 Видео с текстом от SHAKRA

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14 апр 2014 : 		 Трейлер нового релиза SHAKRA
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Новая песня SHAKRA



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"Wasteland Warriors", новое видео SHAKRA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Just Live Loud!", релиз которого намечен на четвертое сентября:

1. Let The Show Begin
2. Wasteland Warriors
3. Just Live Loud!
4. Left Outside Alone (Feat. Seraina Telli)
5. Demon Of The Night
6. Legends Never Die
7. Lost Generation
8. When We Were Young
9. Another Day In The Universe
10. New Tattoo
11. High Above The Storm
12. Screaming Silence
13. Left Outside Alone (Solo Version)








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