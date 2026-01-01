Новая песня SHAKRA

"Wasteland Warriors", новое видео SHAKRA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Just Live Loud!", релиз которого намечен на четвертое сентября:
1. Let The Show Begin
2. Wasteland Warriors
3. Just Live Loud!
4. Left Outside Alone (Feat. Seraina Telli)
5. Demon Of The Night
6. Legends Never Die
7. Lost Generation
8. When We Were Young
9. Another Day In The Universe
10. New Tattoo
11. High Above The Storm
12. Screaming Silence
13. Left Outside Alone (Solo Version)
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