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*Shakra*



22 сен 2017 : 		 Видео с текстом от SHAKRA

29 мар 2016 : 		 Новое видео SHAKRA

8 фев 2016 : 		 Новое видео SHAKRA

15 ноя 2015 : 		 Новая песня SHAKRA

19 окт 2015 : 		 Mark Fox вернулся в SHAKRA

14 апр 2014 : 		 Трейлер нового релиза SHAKRA

19 мар 2014 : 		 SHAKRA выпускает сборник лучшего

12 фев 2013 : 		 Новое видео SHAKRA

11 янв 2013 : 		 Новое видео SHAKRA

11 янв 2013 : 		 Трейлер нового альбома SHAKRA

21 ноя 2012 : 		 Фрагмент нового трека SHAKRA

17 ноя 2012 : 		 Новый альбом SHAKRA выйдет в январе

1 мар 2011 : 		 Новое видео SHAKRA

5 фев 2011 : 		 Новая песня SHAKRA

29 янв 2011 : 		 Видеотрейлер нового альбома SHAKRA

16 янв 2011 : 		 Трек-лист нового альбома SHAKRA

24 дек 2010 : 		 Трейлер нового альбома SHAKRA

7 ноя 2009 : 		 SHAKRA объявили нового вокалиста

29 май 2009 : 		 Доступно новое видео SHAKRA

1 апр 2009 : 		 Новый видеоклип SHAKRA

11 фев 2008 : 		 SHAKRA были вынуждены отменить тур

11 дек 2007 : 		 Из SHAKRA ушел басист

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|||| 22 сен 2017

Видео с текстом от SHAKRA

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SHAKRA опубликовали официальное видео на новую песню "Snakes & Ladders", которая взята из нового альбома "Snakes & Ladders", выход которого намечен на десятое ноября на AFM Records.



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