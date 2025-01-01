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ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA не смогли сыграть прощальное шоу
ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA были вынуждены отменить прощальное шоу 13 июля в BST Hyde Park, London. 12 июля официальный представитель группы сообщил:
«Jeff Lynne с огромным сожалением сообщает, что он не сможет выступить на завтрашнем концерте BST в Гайд-парке. Jeff страдает от системной инфекции и в настоящее время находится под наблюдением команды врачей, которые сообщили ему, что выступление в данный момент просто невозможно, и он не сможет перенести его на другой день.
Наследие группы и его давние поклонники — это главное, о чем сегодня думает Jeff, и хотя ему очень жаль, что он не может выступить, он знает, что в данный момент он должен сосредоточиться на своем здоровье и реабилитации».
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