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*Electric Light Orchestra*



30 июл 2017 : 		 Винил ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выйдет осенью

3 ноя 2015 : 		 Новая песня ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

20 окт 2015 : 		 Новая песня ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

25 сен 2015 : 		 Новая песня ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

12 сен 2015 : 		 ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA на Columbia Records

11 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

10 фев 2015 : 		 ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выступили на Грэмми

6 фев 2015 : 		 ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выступят на Грэмми и могут вернуться к гастролям

22 фев 2013 : 		 Юбилейные переиздания альбомов ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выйдут в апреле

10 окт 2012 : 		 Трейлеры новых релизов JEFF LYNNE, ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

28 сен 2012 : 		 Новое видео ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

6 сен 2010 : 		 Погиб один из основателей ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

16 авг 2010 : 		 Новый DVD ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

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Винил ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выйдет осенью

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В честь сорокалетия с момента выхода альбома ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA "Out Of The Blue", Sony Music Entertainment двадцать девятого сентября впервые выпустит цветной винил, материал для которого был тщательно ремастирован с оригинальных мастер-лент.

Трек-лист:

Side A
“Turn To Stone”
“It's Over”
“Sweet Talkin' Woman”
“Across the Border”

Side B
“Night In The City”
“Starlight”
“Jungle”
“Believe Me Now”
“Steppin' Out”

Side C (Concerto For A Rainy Day)
“Standin' In The Rain”
“Big Wheels”
“Summer And Lightning”
“Mr. Blue Sky”

Side D
“Sweet Is The Night”
“The Whale”
“Birmingham Blues”
“Wild West Hero”

ELO - Out Of The Blue 40th Anniversary 2LP Picture Disc Edition Due In September



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