Винил ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выйдет осенью В честь сорокалетия с момента выхода альбома ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA "Out Of The Blue", Sony Music Entertainment двадцать девятого сентября впервые выпустит цветной винил, материал для которого был тщательно ремастирован с оригинальных мастер-лент.



Трек-лист:



Side A

“Turn To Stone”

“It's Over”

“Sweet Talkin' Woman”

“Across the Border”



Side B

“Night In The City”

“Starlight”

“Jungle”

“Believe Me Now”

“Steppin' Out”



Side C (Concerto For A Rainy Day)

“Standin' In The Rain”

“Big Wheels”

“Summer And Lightning”

“Mr. Blue Sky”



Side D

“Sweet Is The Night”

“The Whale”

“Birmingham Blues”

“Wild West Hero”









