Винил ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выйдет осенью

В честь сорокалетия с момента выхода альбома ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA "Out Of The Blue", Sony Music Entertainment двадцать девятого сентября впервые выпустит цветной винил, материал для которого был тщательно ремастирован с оригинальных мастер-лент.
Трек-лист:
Side A
“Turn To Stone”
“It's Over”
“Sweet Talkin' Woman”
“Across the Border”
Side B
“Night In The City”
“Starlight”
“Jungle”
“Believe Me Now”
“Steppin' Out”
Side C (Concerto For A Rainy Day)
“Standin' In The Rain”
“Big Wheels”
“Summer And Lightning”
“Mr. Blue Sky”
Side D
“Sweet Is The Night”
“The Whale”
“Birmingham Blues”
“Wild West Hero”
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