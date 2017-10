сегодня



Концертный релиз ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выйдет осенью 17 ноября на Sony Music состоится выпуск нового концертного релиза ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA, "Wembley Or Bust", трейлер к которому доступен ниже:



- 2 CD

- 2 CD/DVD

- 2 CD/Blu Ray

- Vinyl (3 Discs)



Трек-лист:



“Standin' In The Rain”

“Evil Woman”

“All Over The World”

“Showdown”

“Livin' Thing”

“Do Ya”

“When I Was A Boy”

“Handle With Care”

“Last Train To London”

“Xanadu”

“Rockaria!”

“Can't Get It Out Of My Head”

“10538 Overture”

“Twilight”

“Ma-Ma-Ma Belle”

“Shine A Little Love”

“Wild West Hero”

“Sweet Talkin' Woman”

“Telephone Line”

“Turn To Stone”

“Don't Bring Me Down”

“Mr. Blue Sky”

“Roll Over Beethoven”











