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Умер виолончелист ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA По сообщению BBC, виолончелист ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA и WIZZARD Хью Макдауэлл скончался от рака в возрасте 65 лет. Макдауэлл выступал на первом концерте ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA, но в 1972 году вместе с Roy'ем Wood'ом покинул группу для того, чтобы создать WIZZARD. Однако вскоре он вновь вернулся в ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA и записал с ними альбомы "Eldorado" и "Face The Music".



















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