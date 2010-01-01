Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фильм о QUEEN собрал уже более ста миллионов долларов [63]
*Новое видео SLIPKNOT [44]
*SCORPIONS выпускают виски [23]
*Фронтмен OPETH считает, что DEEP PURPLE лучше BLACK SABBATH и LED ZEPP... [20]
*RAMMSTEIN объявили даты летних выступлений [20]
*
[= ||| все новости группы



*Electric Light Orchestra*



12 ноя 2018 : 		 Умер виолончелист ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

25 июл 2018 : 		 Сборник синглов ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выйдет осенью

9 окт 2017 : 		 Концертный релиз ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выйдет осенью

30 июл 2017 : 		 Винил ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выйдет осенью

3 ноя 2015 : 		 Новая песня ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

20 окт 2015 : 		 Новая песня ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

25 сен 2015 : 		 Новая песня ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

12 сен 2015 : 		 ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA на Columbia Records

11 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

10 фев 2015 : 		 ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выступили на Грэмми

6 фев 2015 : 		 ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выступят на Грэмми и могут вернуться к гастролям

22 фев 2013 : 		 Юбилейные переиздания альбомов ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выйдут в апреле

10 окт 2012 : 		 Трейлеры новых релизов JEFF LYNNE, ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

28 сен 2012 : 		 Новое видео ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

6 сен 2010 : 		 Погиб один из основателей ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

16 авг 2010 : 		 Новый DVD ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

| - |
|||| сегодня

Умер виолончелист ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

*
zoom
*
* *
По сообщению BBC, виолончелист ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA и WIZZARD Хью Макдауэлл скончался от рака в возрасте 65 лет. Макдауэлл выступал на первом концерте ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA, но в 1972 году вместе с Roy'ем Wood'ом покинул группу для того, чтобы создать WIZZARD. Однако вскоре он вновь вернулся в ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA и записал с ними альбомы "Eldorado" и "Face The Music".

ELO / WIZZARD Cellist HUGH McDOWELL Dead At 65








Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 269

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Týr Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,24883508682251    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом