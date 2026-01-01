*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Новое видео BLUE MEDUSA 24
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я хочу говорить про политику и буду п... 24
Electric Light Orchestra

28 мар 2026 : 		 Robyn Adele Anderson исполняет хит ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

24 июл 2025 : 		 Лидер ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA: «Я потрясен, что пришлось отменить концерты»

14 июл 2025 : 		 ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA не смогли сыграть прощальное шоу

20 дек 2024 : 		 Лидер ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA обещает новую музыку

23 окт 2024 : 		 Финальное шоу ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

10 окт 2024 : 		 Кавер-версия хита ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA от DURAN DURAN

3 май 2024 : 		 Умер клавишник ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

19 мар 2024 : 		 ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA едут в прощальный тур

17 дек 2019 : 		 У JEFF'a LYNNE'a есть 2 000 кассет с записями ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA, но ему не на чем их слушать

29 окт 2019 : 		 Новая песня ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

27 сен 2019 : 		 Новая песня ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

12 ноя 2018 : 		 Умер виолончелист ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

25 июл 2018 : 		 Сборник синглов ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выйдет осенью

9 окт 2017 : 		 Концертный релиз ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выйдет осенью

30 июл 2017 : 		 Винил ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выйдет осенью

3 ноя 2015 : 		 Новая песня ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

20 окт 2015 : 		 Новая песня ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

25 сен 2015 : 		 Новая песня ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

12 сен 2015 : 		 ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA на Columbia Records

11 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

10 фев 2015 : 		 ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выступили на Грэмми

6 фев 2015 : 		 ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выступят на Грэмми и могут вернуться к гастролям

22 фев 2013 : 		 Юбилейные переиздания альбомов ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA выйдут в апреле

10 окт 2012 : 		 Трейлеры новых релизов JEFF LYNNE, ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

28 сен 2012 : 		 Новое видео ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

6 сен 2010 : 		 Погиб один из основателей ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA
|||| 28 мар 2026

Robyn Adele Anderson исполняет хит ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA



Robyn Adele Anderson представила видео собственного прочтения хита ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA Evil Woman




