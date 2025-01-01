Arts
Новости
Serj Tankian

23 авг 2025 : 		 Новый сингл SERJ TANKIAN

26 ноя 2024 : 		 SERJ TANKIAN в новом видео NEMRA

15 ноя 2024 : 		 SERJ TANKIAN: «Я многое опустил в книге»

31 окт 2024 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

11 окт 2024 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

2 окт 2024 : 		 SERJ TANKIAN: «Хотите быть настоящими артистами, будьте честными»

29 сен 2024 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

26 июл 2024 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

22 июл 2024 : 		 SERJ TANKIAN: «SYSTEM OF A DOWN подыскивали мне замену»

12 июл 2024 : 		 SERJ TANKIAN наехал на IMAGINE DRAGONS

4 июн 2024 : 		 SERJ TANKIAN написал музыку к фильму о Гитлере

31 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На всех в роке повлияли IRON MAIDEN»

24 май 2024 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о гастролях: «Это очень утомительно»

20 май 2024 : 		 Вокалисту SYSTEM OF A DOWN фиолетово, что из-за его активизма поклонники могут от него отвернуться

17 май 2024 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

2 май 2024 : 		 SERJ TANKIAN: «Трамп настоящий маньяк!»

30 апр 2024 : 		 SERJ TANKIAN выпустит ЕР осенью

29 мар 2024 : 		 SERJ TANKIAN в композиции BEAR MCCREARY

12 ноя 2023 : 		 SERJ TANKIAN: «Концерты для меня далеко не главное»

26 окт 2023 : 		 SERJ TANKIAN выпускает мемуары

24 ноя 2022 : 		 SERJ TANKIAN о выступлении с Brian'ом May

23 окт 2022 : 		 SERJ TANKIAN — о восприятии критики

12 окт 2022 : 		 Новая композиция от SERJ TANKIAN

6 окт 2022 : 		 Новая композиция от SERJ TANKIAN

5 окт 2022 : 		 SERJ TANKIAN работает над книгой

29 сен 2022 : 		 Новая композиция от SERJ TANKIAN
Новый сингл SERJ TANKIAN



SERJ TANKIAN выпустит новый альбом, "Covers, Collaborations & Collages", 24 октября. Первый сингл из этого релиза, "Electric Dreams", доступен для прослушивания ниже:

01. Electric Dreams
02. A Seed (feat. Deadmau5)
03. I'm Counting On You
04. I'm In Heaven
05. Things Unspoken (feat. Bic Runga)
06. I Found You
07. Kneeling Away From The Sun
08. Apocalyptical Dance (feat. Lucas Vidal)
09. Sonic Expulsions
10. When Death Arrives




просмотров: 217

