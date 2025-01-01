Новое видео SERJ TANKIAN

SERJ TANKIAN выпустит новый альбом, "Covers, Collaborations & Collages", 24 октября. Новый сингл из этого релиза, "I'm Counting On You", доступен для прослушивания ниже:
01. Electric Dreams
02. A Seed (feat. Deadmau5)
03. I'm Counting On You
04. I'm In Heaven
05. Things Unspoken (feat. Bic Runga)
06. I Found You
07. Kneeling Away From The Sun
08. Apocalyptical Dance (feat. Lucas Vidal)
09. Sonic Expulsions
10. When Death Arrives
