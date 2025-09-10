сегодня



Shadows Breathe First , новое видео BLUT AUS NORD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Ethereal Horizons", релиз которого намечен на 28 ноября.







