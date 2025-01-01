Arts
Новости
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым
Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"
Умер Эйс Фрейли
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 38
*Умер Эйс Фрейли 21
Blut aus Nord

21 окт 2025 : Новое видео BLUT AUS NORD

10 сен 2025 : Новое видео BLUT AUS NORD

6 окт 2023 : Новое видео BLUT AUS NORD

22 авг 2023 : Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

18 июл 2023 : Новая песня BLUT AUS NORD

13 июн 2023 : Новая песня BLUT AUS NORD

16 май 2022 : Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

23 апр 2022 : Новая песня BLUT AUS NORD

24 мар 2022 : Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет весной

28 дек 2021 : BLUT AUS NORD завершили запись

10 авг 2019 : Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет в октябре

27 авг 2017 : Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет осенью

14 апр 2016 : BLUT AUS NORD, ÆVANGELIST выпустят сплит

13 окт 2014 : Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

31 авг 2014 : Обложка и трек-лист нового альбома BLUT AUS NORD

23 авг 2014 : Семпл новой композиции BLUT AUS NORD

9 фев 2014 : Новая песня BLUT AUS NORD

9 апр 2013 : Основатель BLUT AUS NORD работает над новым опусом THE EYE

20 окт 2012 : Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

7 авг 2012 : Трейлер нового альбома BLUT AUS NORD

7 июл 2012 : Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет в сентябре

10 ноя 2011 : Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

5 сен 2011 : Обложка и трек-лист нового альбома BLUT AUS NORD

1 июн 2011 : Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет в сентябре

1 апр 2011 : Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

4 мар 2011 : Фрагменты новых песен BLUT AUS NORD
Новое видео BLUT AUS NORD



The Ordeal, новое видео BLUT AUS NORD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Ethereal Horizons", релиз которого намечен на 28 ноября.






просмотров: 68

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
