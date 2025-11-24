Arts
Новости
24 ноя 2025 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

21 окт 2025 : 		 Новое видео BLUT AUS NORD

10 сен 2025 : 		 Новое видео BLUT AUS NORD

6 окт 2023 : 		 Новое видео BLUT AUS NORD

22 авг 2023 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

18 июл 2023 : 		 Новая песня BLUT AUS NORD

13 июн 2023 : 		 Новая песня BLUT AUS NORD

16 май 2022 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

23 апр 2022 : 		 Новая песня BLUT AUS NORD

24 мар 2022 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет весной

28 дек 2021 : 		 BLUT AUS NORD завершили запись

10 авг 2019 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет в октябре

27 авг 2017 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет осенью

14 апр 2016 : 		 BLUT AUS NORD, ÆVANGELIST выпустят сплит

13 окт 2014 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

31 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLUT AUS NORD

23 авг 2014 : 		 Семпл новой композиции BLUT AUS NORD

9 фев 2014 : 		 Новая песня BLUT AUS NORD

9 апр 2013 : 		 Основатель BLUT AUS NORD работает над новым опусом THE EYE

20 окт 2012 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

7 авг 2012 : 		 Трейлер нового альбома BLUT AUS NORD

7 июл 2012 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет в сентябре

10 ноя 2011 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

5 сен 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLUT AUS NORD

1 июн 2011 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет в сентябре

1 апр 2011 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания
Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания



Ethereal Horizons, новый альбом BLUT AUS NORD, доступен для прослушивания ниже.




