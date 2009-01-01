27 авг 2017



Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет осенью BLUT AUS NORD выпустят новую работу, "Deus Salutis Meæ", двадцать восьмого октября на CD, виниле и в цифровом варианте:



“δημιουργός”

“Chorea Macchabeorum”

“Impius”

“γνῶσις”

“Apostasis”

“Abisme”

“Revelatio”

“ἡσυχασμός”

“Ex Tenebrae Lucis”

“Métanoïa”



Тизер доступен ниже.











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