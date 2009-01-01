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*Blut aus Nord*



27 авг 2017 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет осенью

14 апр 2016 : 		 BLUT AUS NORD, ÆVANGELIST выпустят сплит

13 окт 2014 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

31 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLUT AUS NORD

23 авг 2014 : 		 Семпл новой композиции BLUT AUS NORD

9 фев 2014 : 		 Новая песня BLUT AUS NORD

9 апр 2013 : 		 Основатель BLUT AUS NORD работает над новым опусом THE EYE

20 окт 2012 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

7 авг 2012 : 		 Трейлер нового альбома BLUT AUS NORD

7 июл 2012 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет в сентябре

10 ноя 2011 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

5 сен 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLUT AUS NORD

1 июн 2011 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет в сентябре

1 апр 2011 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

4 мар 2011 : 		 Фрагменты новых песен BLUT AUS NORD

22 фев 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLUT AUS NORD

10 фев 2011 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет в апреле

27 июл 2009 : 		 BLUT AUS NORD подписали соглашение с Debemur Morti Productions

20 фев 2009 : 		 Участники BLUT AUS NORD запустили новый проект

30 янв 2009 : 		 Новая песня от BLUT AUS NORD

18 янв 2009 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет в феврале

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|||| 27 авг 2017

Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет осенью

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BLUT AUS NORD выпустят новую работу, "Deus Salutis Meæ", двадцать восьмого октября на CD, виниле и в цифровом варианте:

“δημιουργός”
“Chorea Macchabeorum”
“Impius”
“γνῶσις”
“Apostasis”
“Abisme”
“Revelatio”
“ἡσυχασμός”
“Ex Tenebrae Lucis”
“Métanoïa”

Тизер доступен ниже.

BLUT AUS NORD Announce New Album Deus Salutis MeГ¦; Teaser Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Lichevaro
27 авг 2017, 21:44		Нормас группец, всегда его слушаю когда хочется довести себя до истерики

Soviet_Space
27 авг 2017, 22:30		Опять концептуальную трилогию растянут? Они любители такого


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