Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
38
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс...
29
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать...
28
BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа...
24
Новое видео MEGADETH
23
Дата :
с
по
Steelheart
США
Hard Rock
http://www.steelheart.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/steelheart2
Facebook:
https://www.facebook.com/OfficialSteelheart/
4 окт 2025
:
Вокалисты TESLA и STEELHEART исполняют FOGHAT
3 авг 2025
:
Обновленная версия STEELHEART
21 июл 2024
:
Вокалист STEELHEART снялся в фильме
12 июн 2023
:
У вокалиста STEELHEART проблемы с сердцем
8 апр 2023
:
STEELHEART обновили хит
29 сен 2022
:
Видео с текстом от STEELHEART
29 июн 2022
:
Акустика от вокалиста STEELHEART
12 май 2022
:
Новая песня вокалиста STEELHEART
5 апр 2022
:
Кавер-версия STEELHEART от гитариста SABATON
11 авг 2021
:
STEELHEART отметят юбилей дебютного альбома
6 июл 2020
:
Новое видео STEELHEART
17 авг 2019
:
Концертное видео STEELHEART
2 ноя 2018
:
Концертное видео STEELHEART
12 сен 2018
:
Концертное видео STEELHEART
11 сен 2017
:
Новое видео STEELHEART
1 сен 2017
:
Новая песня STEELHEART
1 авг 2017
:
Новое видео STEELHEART
17 июл 2017
:
Новый альбом STEELHEART выйдет осенью
2 ноя 2016
:
Новый альбом STEELHEART выйдет весной
24 июн 2011
:
Новый альбом STEELHEART выйдет в феврале
17 ноя 2010
:
Лидер STEELHEART записал кавер-версию Leonard'a Cohen'a
4 сен 2010
:
STEELHEART работают над новыми песнями
16 май 2010
:
Фронтмен STEELHEART присоединится к THE DOORS в турне
19 авг 2009
:
Кофе STEELHEART в продаже!
14 ноя 2008
:
STEELHEART опубликовали новое видео в сети
5 сен 2008
:
STEELHEART: выход нового альбома откладывается
сегодня
Вокалисты TESLA и STEELHEART исполняют FOGHAT
Miljenko Matijević и Jeff Keith представили собственное прочтение композиции FOGHAT "I Just Want To Make Love To You".
+0
-0

просмотров: 74
Сообщений нет