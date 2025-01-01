Arts
Новости
Steelheart

4 окт 2025 : 		 Вокалисты TESLA и STEELHEART исполняют FOGHAT

3 авг 2025 : 		 Обновленная версия STEELHEART

21 июл 2024 : 		 Вокалист STEELHEART снялся в фильме

12 июн 2023 : 		 У вокалиста STEELHEART проблемы с сердцем

8 апр 2023 : 		 STEELHEART обновили хит

29 сен 2022 : 		 Видео с текстом от STEELHEART

29 июн 2022 : 		 Акустика от вокалиста STEELHEART

12 май 2022 : 		 Новая песня вокалиста STEELHEART

5 апр 2022 : 		 Кавер-версия STEELHEART от гитариста SABATON

11 авг 2021 : 		 STEELHEART отметят юбилей дебютного альбома

6 июл 2020 : 		 Новое видео STEELHEART

17 авг 2019 : 		 Концертное видео STEELHEART

2 ноя 2018 : 		 Концертное видео STEELHEART

12 сен 2018 : 		 Концертное видео STEELHEART

11 сен 2017 : 		 Новое видео STEELHEART

1 сен 2017 : 		 Новая песня STEELHEART

1 авг 2017 : 		 Новое видео STEELHEART

17 июл 2017 : 		 Новый альбом STEELHEART выйдет осенью

2 ноя 2016 : 		 Новый альбом STEELHEART выйдет весной

24 июн 2011 : 		 Новый альбом STEELHEART выйдет в феврале

17 ноя 2010 : 		 Лидер STEELHEART записал кавер-версию Leonard'a Cohen'a

4 сен 2010 : 		 STEELHEART работают над новыми песнями

16 май 2010 : 		 Фронтмен STEELHEART присоединится к THE DOORS в турне

19 авг 2009 : 		 Кофе STEELHEART в продаже!

14 ноя 2008 : 		 STEELHEART опубликовали новое видео в сети

5 сен 2008 : 		 STEELHEART: выход нового альбома откладывается
Вокалисты TESLA и STEELHEART исполняют FOGHAT



Miljenko Matijević и Jeff Keith представили собственное прочтение композиции FOGHAT "I Just Want To Make Love To You".




просмотров: 74

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
