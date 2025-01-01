сегодня



WINDS OF PLAGUE планируют запись нового материала



WINDS OF PLAGUE недавно вновь объединились ради нескольких фестивальных выступлений. Как это получилось рассказал Jonathan "Johnny Plague" Cooke-Hayden:



«На самом деле, нас попросили выступить на двух концертах, которые просто взорвали наш мозг. Ну, мы же не можем этого не сделать, верно?! Поэтому я обратился ко всем ребятам из оригинального состава. Мы все выросли, вместе ходили в старшую школу и там же основали группу, и я подумал: "Эй, было бы действительно здорово сделать это", ведь прошло уже 20 лет с тех пор, как мы основали WINDS OF PLAGUE; именно тогда мы получили название и все такое. Итак, все захотели это сделать. Мы подумали: "Давайте посмотрим, как пройдут эти два концерта". И это было очень весело. Я думаю, что общее мнение таково: да, мы хотим продолжать делать больше. Но на данный момент это все, что мы запланировали. Сегодня все закончилось. Так что, я думаю, мы посмотрим, что будет дальше, но я думаю, что это определенно еще не все».



На вопрос, обсуждали ли они с другими участниками WINDS OF PLAGUE возможность создания новой музыки в будущем, Johnny ответил:



«Да, обсуждали. И у нас действительно есть пара песен, которые мы так и не записали пару лет назад. Так что мы начали их пересматривать, немного дорабатывать. Сейчас еще ничего не решено окончательно, но мы определенно склоняемся к созданию новой музыки, дадим еще пару концертов, пока думаем давать по паре в год. И это весело. Это действительно потрясающе.



Мы все отошли от дел, связанных с группой, в нашей личной жизни. И это здорово — вернуться к ним. Это похоже на прошлую жизнь, и мы все здесь просто из любви к ней. Это не имеет никакого отношения к оплате счетов, или к тому, чтобы быть самой популярной группой, или к чему-то подобному. Это просто из любви к делу. И это так круто!»







