Новости
10 окт 2025 : 		 WINDS OF PLAGUE планируют запись нового материала

14 дек 2017 : 		 Новое видео WINDS OF PLAGUE

24 окт 2017 : 		 Новая песня WINDS OF PLAGUE

10 окт 2017 : 		 Новое видео WINDS OF PLAGUE

23 сен 2017 : 		 Новое видео WINDS OF PLAGUE

22 апр 2016 : 		 WINDS OF PLAGUE на One Music (eOne) / Good Fight Music

29 янв 2014 : 		 Новое видео WINDS OF PLAGUE

31 окт 2013 : 		 Новое видео WINDS OF PLAGUE

28 окт 2013 : 		 Новый альбом WINDS OF PLAGUE доступен для прослушивания

24 окт 2013 : 		 Видео с текстом от WINDS OF PLAGUE

5 окт 2013 : 		 Новая песня WINDS OF PLAGUE

2 окт 2013 : 		 Новое видео WINDS OF PLAGUE

6 сен 2013 : 		 Новый альбом WINDS OF PLAGUE выйдет в октябре

26 май 2013 : 		 WINDS OF PLAGUE завершили работу над альбомом

8 авг 2012 : 		 Видео с выступления WINDS OF PLAGUE

1 авг 2012 : 		 WINDS OF PLAGUE расстались с ударником

2 июл 2012 : 		 WINDS OF PLAGUE начинают запись

29 дек 2011 : 		 Видео с выступления WINDS OF PLAGUE

1 ноя 2011 : 		 Хэллоуин-видео WINDS OF PLAGUE

22 окт 2011 : 		 Новое видео WINDS OF PLAGUE

29 июн 2011 : 		 Новое видео WINDS OF PLAGUE

21 май 2011 : 		 Новое видео WINDS OF PLAGUE

27 мар 2011 : 		 Трейлер бонус-DVD WINDS OF PLAGUE

2 мар 2011 : 		 WINDS OF PLAGUE планируют выпуск сингла

16 фев 2011 : 		 Тизер нового альбома WINDS OF PLAGUE

13 фев 2011 : 		 Новая песня WINDS OF PLAGUE
WINDS OF PLAGUE планируют запись нового материала



WINDS OF PLAGUE недавно вновь объединились ради нескольких фестивальных выступлений. Как это получилось рассказал Jonathan "Johnny Plague" Cooke-Hayden:

«На самом деле, нас попросили выступить на двух концертах, которые просто взорвали наш мозг. Ну, мы же не можем этого не сделать, верно?! Поэтому я обратился ко всем ребятам из оригинального состава. Мы все выросли, вместе ходили в старшую школу и там же основали группу, и я подумал: "Эй, было бы действительно здорово сделать это", ведь прошло уже 20 лет с тех пор, как мы основали WINDS OF PLAGUE; именно тогда мы получили название и все такое. Итак, все захотели это сделать. Мы подумали: "Давайте посмотрим, как пройдут эти два концерта". И это было очень весело. Я думаю, что общее мнение таково: да, мы хотим продолжать делать больше. Но на данный момент это все, что мы запланировали. Сегодня все закончилось. Так что, я думаю, мы посмотрим, что будет дальше, но я думаю, что это определенно еще не все».

На вопрос, обсуждали ли они с другими участниками WINDS OF PLAGUE возможность создания новой музыки в будущем, Johnny ответил:

«Да, обсуждали. И у нас действительно есть пара песен, которые мы так и не записали пару лет назад. Так что мы начали их пересматривать, немного дорабатывать. Сейчас еще ничего не решено окончательно, но мы определенно склоняемся к созданию новой музыки, дадим еще пару концертов, пока думаем давать по паре в год. И это весело. Это действительно потрясающе.

Мы все отошли от дел, связанных с группой, в нашей личной жизни. И это здорово — вернуться к ним. Это похоже на прошлую жизнь, и мы все здесь просто из любви к ней. Это не имеет никакого отношения к оплате счетов, или к тому, чтобы быть самой популярной группой, или к чему-то подобному. Это просто из любви к делу. И это так круто!»




просмотров: 97

