24 окт 2017



Новая песня WINDS OF PLAGUE "From Failure, Comes Clarity”, новая песня группы WINDS OF PLAGUE, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "Blood Of My Enemy", выходящего 27 октября на Entertainment One Music (eOne) / Good Fight Music.

















