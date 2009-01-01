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все новости группы
Winds of Plague
14 дек 2017
:
Новое видео WINDS OF PLAGUE
24 окт 2017
:
Новая песня WINDS OF PLAGUE
10 окт 2017
:
Новое видео WINDS OF PLAGUE
23 сен 2017
:
Новое видео WINDS OF PLAGUE
22 апр 2016
:
WINDS OF PLAGUE на One Music (eOne) / Good Fight Music
29 янв 2014
:
Новое видео WINDS OF PLAGUE
31 окт 2013
:
Новое видео WINDS OF PLAGUE
28 окт 2013
:
Новый альбом WINDS OF PLAGUE доступен для прослушивания
24 окт 2013
:
Видео с текстом от WINDS OF PLAGUE
5 окт 2013
:
Новая песня WINDS OF PLAGUE
2 окт 2013
:
Новое видео WINDS OF PLAGUE
6 сен 2013
:
Новый альбом WINDS OF PLAGUE выйдет в октябре
26 май 2013
:
WINDS OF PLAGUE завершили работу над альбомом
8 авг 2012
:
Видео с выступления WINDS OF PLAGUE
1 авг 2012
:
WINDS OF PLAGUE расстались с ударником
2 июл 2012
:
WINDS OF PLAGUE начинают запись
29 дек 2011
:
Видео с выступления WINDS OF PLAGUE
1 ноя 2011
:
Хэллоуин-видео WINDS OF PLAGUE
22 окт 2011
:
Новое видео WINDS OF PLAGUE
29 июн 2011
:
Новое видео WINDS OF PLAGUE
21 май 2011
:
Новое видео WINDS OF PLAGUE
27 мар 2011
:
Трейлер бонус-DVD WINDS OF PLAGUE
2 мар 2011
:
WINDS OF PLAGUE планируют выпуск сингла
16 фев 2011
:
Тизер нового альбома WINDS OF PLAGUE
13 фев 2011
:
Новая песня WINDS OF PLAGUE
5 фев 2011
:
Трек-лист нового альбома WINDS OF PLAGUE
26 янв 2011
:
Название и дата выхода нового альбома WINDS OF PLAGUE
13 окт 2010
:
WINDS OF PLAGUE начали работу над новым альбомом
21 июл 2010
:
Фронтмен HATEBREED на новом альбоме WINDS OF PLAGUE
15 окт 2009
:
Из WINDS OF PLAGUE ушла клавишница
28 июл 2009
:
Новая песня WINDS OF PLAGUE
5 июл 2009
:
Новая песня WINDS OF PLAGUE
9 июн 2009
:
WINDS OF PLAGUE завершили работу над новым альбомом
14 дек 2017
Новое видео
WINDS OF PLAGUE
"Nameless Walker", новое видео группы WINDS OF PLAGUE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Blood Of My Enemy".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).