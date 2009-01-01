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*Winds of Plague*



14 дек 2017 : 		 Новое видео WINDS OF PLAGUE

24 окт 2017 : 		 Новая песня WINDS OF PLAGUE

10 окт 2017 : 		 Новое видео WINDS OF PLAGUE

23 сен 2017 : 		 Новое видео WINDS OF PLAGUE

22 апр 2016 : 		 WINDS OF PLAGUE на One Music (eOne) / Good Fight Music

29 янв 2014 : 		 Новое видео WINDS OF PLAGUE

31 окт 2013 : 		 Новое видео WINDS OF PLAGUE

28 окт 2013 : 		 Новый альбом WINDS OF PLAGUE доступен для прослушивания

24 окт 2013 : 		 Видео с текстом от WINDS OF PLAGUE

5 окт 2013 : 		 Новая песня WINDS OF PLAGUE

2 окт 2013 : 		 Новое видео WINDS OF PLAGUE

6 сен 2013 : 		 Новый альбом WINDS OF PLAGUE выйдет в октябре

26 май 2013 : 		 WINDS OF PLAGUE завершили работу над альбомом

8 авг 2012 : 		 Видео с выступления WINDS OF PLAGUE

1 авг 2012 : 		 WINDS OF PLAGUE расстались с ударником

2 июл 2012 : 		 WINDS OF PLAGUE начинают запись

29 дек 2011 : 		 Видео с выступления WINDS OF PLAGUE

1 ноя 2011 : 		 Хэллоуин-видео WINDS OF PLAGUE

22 окт 2011 : 		 Новое видео WINDS OF PLAGUE

29 июн 2011 : 		 Новое видео WINDS OF PLAGUE

21 май 2011 : 		 Новое видео WINDS OF PLAGUE

27 мар 2011 : 		 Трейлер бонус-DVD WINDS OF PLAGUE

2 мар 2011 : 		 WINDS OF PLAGUE планируют выпуск сингла

16 фев 2011 : 		 Тизер нового альбома WINDS OF PLAGUE

13 фев 2011 : 		 Новая песня WINDS OF PLAGUE

5 фев 2011 : 		 Трек-лист нового альбома WINDS OF PLAGUE

26 янв 2011 : 		 Название и дата выхода нового альбома WINDS OF PLAGUE

13 окт 2010 : 		 WINDS OF PLAGUE начали работу над новым альбомом

21 июл 2010 : 		 Фронтмен HATEBREED на новом альбоме WINDS OF PLAGUE

15 окт 2009 : 		 Из WINDS OF PLAGUE ушла клавишница

28 июл 2009 : 		 Новая песня WINDS OF PLAGUE

5 июл 2009 : 		 Новая песня WINDS OF PLAGUE

9 июн 2009 : 		 WINDS OF PLAGUE завершили работу над новым альбомом

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|||| 14 дек 2017

Новое видео WINDS OF PLAGUE

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"Nameless Walker", новое видео группы WINDS OF PLAGUE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Blood Of My Enemy".

WINDS OF PLAGUE: 'Nameless Walker' Video Premiere






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