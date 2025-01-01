Arts
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 22
*

Rotten Sound

*



31 окт 2025 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

18 дек 2024 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

15 апр 2023 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

29 мар 2023 : 		 Новый альбом ROTTEN SOUND доступен для прослушивания

8 мар 2023 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

13 фев 2023 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

2 фев 2023 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

17 дек 2022 : 		 Новая песня ROTTEN SOUND

21 фев 2018 : 		 Новая песня ROTTEN SOUND

23 авг 2013 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

17 янв 2013 : 		 Новый миньон ROTTEN SOUND доступен для прослушивания

12 дек 2012 : 		 Видео с текстом от ROTTEN SOUND

15 ноя 2012 : 		 ROTTEN SOUND на SEASON OF MIST

9 мар 2011 : 		 Новый альбом ROTTEN SOUND доступен для прослушивания

17 фев 2011 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

26 янв 2011 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

15 янв 2011 : 		 Новая песня ROTTEN SOUND

11 янв 2011 : 		 Трек-лист нового альбома ROTTEN SOUND

20 дек 2010 : 		 Новый альбом ROTTEN SOUND выйдет в марте

24 апр 2010 : 		 Новый миньон ROTTEN SOUND доступен для прослушивания

15 мар 2010 : 		 Две новые песни ROTTEN SOUND

22 янв 2010 : 		 Новый миньон ROTTEN SOUND выйдет в марте

19 ноя 2009 : 		 ROTTEN SOUND подписали контракт с Relapse Records
Новое видео ROTTEN SOUND



Brave New World, новое видео ROTTEN SOUND, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР Mass Extinction, релиз которого намечен на 12 декабря.



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 160

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом