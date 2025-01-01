сегодня



Новая песня ROTTEN SOUND



"Idealist", новая песня ROTTEN SOUND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР Mass Extinction, релиз которого намечен на 12 декабря. http://www.rottensound.com







