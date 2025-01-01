Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 42
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 22
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Новая песня ULVER 16
*Новое видео CLAWFINGER 13
Rotten Sound

25 ноя 2025 : 		 Новая песня ROTTEN SOUND

31 окт 2025 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

18 дек 2024 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

15 апр 2023 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

29 мар 2023 : 		 Новый альбом ROTTEN SOUND доступен для прослушивания

8 мар 2023 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

13 фев 2023 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

2 фев 2023 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

17 дек 2022 : 		 Новая песня ROTTEN SOUND

21 фев 2018 : 		 Новая песня ROTTEN SOUND

23 авг 2013 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

17 янв 2013 : 		 Новый миньон ROTTEN SOUND доступен для прослушивания

12 дек 2012 : 		 Видео с текстом от ROTTEN SOUND

15 ноя 2012 : 		 ROTTEN SOUND на SEASON OF MIST

9 мар 2011 : 		 Новый альбом ROTTEN SOUND доступен для прослушивания

17 фев 2011 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

26 янв 2011 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

15 янв 2011 : 		 Новая песня ROTTEN SOUND

11 янв 2011 : 		 Трек-лист нового альбома ROTTEN SOUND

20 дек 2010 : 		 Новый альбом ROTTEN SOUND выйдет в марте

24 апр 2010 : 		 Новый миньон ROTTEN SOUND доступен для прослушивания

15 мар 2010 : 		 Две новые песни ROTTEN SOUND

22 янв 2010 : 		 Новый миньон ROTTEN SOUND выйдет в марте

19 ноя 2009 : 		 ROTTEN SOUND подписали контракт с Relapse Records
Новая песня ROTTEN SOUND



"Idealist", новая песня ROTTEN SOUND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР Mass Extinction, релиз которого намечен на 12 декабря.




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
