Rotten Sound
Финляндия
Grind Core
http://www.rottensound.com
Myspace:
http://www.myspace.com/rottensound
Facebook:
https://www.facebook.com/RottenSoundOfficial
12 дек 2025
:
Новый ЕР ROTTEN SOUND доступен для прослушивания
25 ноя 2025
:
Новая песня ROTTEN SOUND
31 окт 2025
:
Новое видео ROTTEN SOUND
18 дек 2024
:
Новое видео ROTTEN SOUND
15 апр 2023
:
Новое видео ROTTEN SOUND
29 мар 2023
:
Новый альбом ROTTEN SOUND доступен для прослушивания
8 мар 2023
:
Новое видео ROTTEN SOUND
13 фев 2023
:
Новое видео ROTTEN SOUND
2 фев 2023
:
Новое видео ROTTEN SOUND
17 дек 2022
:
Новая песня ROTTEN SOUND
21 фев 2018
:
Новая песня ROTTEN SOUND
23 авг 2013
:
Новое видео ROTTEN SOUND
17 янв 2013
:
Новый миньон ROTTEN SOUND доступен для прослушивания
12 дек 2012
:
Видео с текстом от ROTTEN SOUND
15 ноя 2012
:
ROTTEN SOUND на SEASON OF MIST
9 мар 2011
:
Новый альбом ROTTEN SOUND доступен для прослушивания
17 фев 2011
:
Новое видео ROTTEN SOUND
26 янв 2011
:
Новое видео ROTTEN SOUND
15 янв 2011
:
Новая песня ROTTEN SOUND
11 янв 2011
:
Трек-лист нового альбома ROTTEN SOUND
20 дек 2010
:
Новый альбом ROTTEN SOUND выйдет в марте
24 апр 2010
:
Новый миньон ROTTEN SOUND доступен для прослушивания
15 мар 2010
:
Две новые песни ROTTEN SOUND
22 янв 2010
:
Новый миньон ROTTEN SOUND выйдет в марте
19 ноя 2009
:
ROTTEN SOUND подписали контракт с Relapse Records
сегодня
Новый ЕР ROTTEN SOUND доступен для прослушивания
Mass Extinction, новый ЕР ROTTEN SOUND, доступен для прослушивания ниже.
+0
-0
(
1
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
12 дек 2025
m
mohnatiy
Как всегда заебок
